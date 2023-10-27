قصف إسرائيلي عنيف على محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة (فيديو)

وأظهر الفيديو استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي القنابل، مما تسبب في حرق المنازل وتدميرها، فضلا عن قطع الاتصالات والإنترنت عن غزة حتي تتم الجريمة في صمت.بيان مصر خلال اجتماع الدورة الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدةأتحداك تعرف تجاوب..

عاجل-"الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..عمرو أديب يشن هجوما حادًا على محمد سلام بعد مطالبته بتأجيل موسم الرياض 2023عاجل| عمرو أديب: غزة لن تكون موجودة غدا"ما يحدث الآن هو الجحيم بعينه"

القاهرة الإخبارية.. إعلام فلسطيني: تجدد القصف بمحيط المستشفى الإندونيسيأفادت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل، نقلًا عن وسائل الإعلام الفلسطينية، بأن القصف الإسرائيلي العنيف تجدد على محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

وفا : شهداء ومصابون في غارات مكثفة للاحتلال على قطاع غزةعرضت فضائية “ اكسترا نيوز ” تقريرا عن ارتفاع اعداد الشهداء والمصابون في قصف عنيف على قطاع غزة . اقرأ أكثر ⮕

بث مباشر- هجوم بري وقصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزةبث مباشر هجوم بري وقصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

بث مباشر- هجوم بري وقصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزةبث مباشر هجوم بري وقصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

بث مباشر- هجوم بري وقصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزةبث مباشر هجوم بري وقصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

صحفي فلسطيني: قصف عنيف على شمال غزة والطواقم عاجزة للوصول للجرحى والشهداءصحفي فلسطيني قصف عنيف على شمال غزة والطواقم عاجزة للوصول للجرحى والشهداء | مصراوى اقرأ أكثر ⮕