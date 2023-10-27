قصف جوي إسرائيلي يستهدف محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف جوي وبحري يستهدف محيط مجمع الشفاء الطبي ومنطقة الميناء في غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت فضائية"العربية الحدث".

وأمس الجمعة، شنت القوات الإسرائيلية، سلسلة غارات عنيفة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية لقطاع غزة. وأشارت مصادر فلسطينية، إلى أن طيران الاحتلال الحربي أطلق بكثافة مجموعة من الصواريخ على بيت حانون وبيت لاهيا، وجباليا شمال القطاع، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال قذائفها على المناطق ذاتها.

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