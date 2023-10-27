قصف الاحتلال لمحيط المستشفى الإندونيسي في غزة

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مصطفى بكري : الجرائم في حق شعب فلسطين الموت بلا مقبرةقال الإعلامي مصطفى بكري أن قوات الاحتلال الصهيوني مستمرة في قصف المدنيين الأبرياء في قطاع غزة......... اقرأ أكثر ⮕

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي للمسجد الأبيض في مخيم الشاطئ بغزةطائرات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف الأحياء والمناطق السكنية في قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

أصبح هو الخبر .. لحظة توديع وائل الدحدوح لعائلته في الكفن| شاهداستشهد عدد من افراد اسرته منذ قليل في قصف غاشم من قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي على منزلهم في حي النصيرات بقطاع غزة، رغم طلب الاحتلال من المدنيين النزوح الى النصيرات لتجنب النيران اقرأ أكثر ⮕

قصف إسرائيلي عنيف على محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة (فيديو)قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

صحة غزة: استشهاد 7 آلاف شخص بينهم 3038 طفل جراء العدوان الإسرائيليلا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في قصف أحياء قطاع غزة في مناطق الشمال والجنوب على حد سواء، ما تسبب في ارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين والنساء والأطفال. اقرأ أكثر ⮕

وزير خارجية لبنان الأسبق: الاحتلال يستخدم 12 ألف طن متفجرات يوميا لقصف غزةأكد وزير خارجية لبنان الأسبق فارس بويز، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم 12 ألف طن متفجرات يوميا في قصف المنشآت بقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕