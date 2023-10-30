قصة محمد صلاح التاريخية مع الكرة الذهبية قبل حفل البالون دور 2023 الليلة

ينافس النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، أباطرة كرة القدم على جائزة الكرة الذهبية 2023، التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، للاعب الأفضل في العالم سنويًا.مراسم حفل الكرة الذهبية 2023 تقام على مسرح "دو شاتليه" الشهير في العاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم الاثنين، لتوزيع جوائز الأفضل في العالم خلال العام الجاري ، والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.
كان محمد صلاح تحدث لمجلة فرانس فوتبول في حوار سابق العام الماضي عن أحلامه بالفوز بالكرة الذهبية، وقال، "أريد أن أكون اللاعب الأفريقي الثاني الذي يفعل ذلك". محمد صلاح حصل على المركز السادس في الترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية عام 2018، حيث حصل على 188 نقطة، فيما نال المركز الخامس عام 2019 محققاً أفضل ترتيب لأي لاعب عربي في التاريخ، حيث حصل آنذاك على 178 نقطة، وبعدما تم إلغاء الجائزة عام 2020 بسبب جائحة "كورونا" حصل الفرعون على المركز السابع بالترتيب النهائي للجائزة عام 2021 بعدما حصد 121 نقطة، ليكرر بعد ذلك إنجازه التاريخي في العام الماضي، عندما احتل المركز الخامس بالقائمة مرة أخرى.
وبونو أيضاً ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة «ياشين»، التي تُمنح لأفضل حارس مرمى في العالم من جانب فرانس فوتبول". headtopics.com
كما صدم ليفربول جماهيره في الموسم الماضي أيضاً بفشله في التأهل للنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا عقب ابتعاده عن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإنجليزي المؤهلة للبطولة القارية، وحلَّ في المركز الخامس ليشارك في مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسمعلى الرغم من النتائج المهتزة التي قدمها ليفربول في موسم 2022 - 2023، لكن محمد صلاح حافظ على توهجه مع الفريق، إذ ساهم بـ46 هدفاً خلال 51 مباراة لعبها مع الفريق الأحمر بمختلف المسابقات، بعدما أحرز 30 هدفاً وقام بصناعة 16 هدفاً آخر لزملائه.