قصة حب ملتهبة انتهت بصدمة.. أسيل: بياع الأنابيب دمر حياتي

قصة حب ملتهبة جمعت بين فتاة جميلة ناجحة للغاية في عملها وشاب وسيم يلفت كل الأنظار إليه.. حكايتهما كانت محط أنظار الأهل والأصدقاء الذين باركوا زواجهما رغم سرعته الغريبة إلا أن تعلقهما ببعضهما البعض كان كافيا لإقناع الجميع، تلك العلاقة الشبيهة بالأفلام الرومانسية انتهت بصدمة قاتلة تحطمت فيها الزوجة التي اكتشفت أنها كانت مجرد وسيلة اتخذها زوجها للثراء وأنها تعرضت لخداع قاس دمر حياتها.

أسيل - اسم مستعار - فتاة عشرينية رائعة الجمال تمتلك محلات ملابس شهيرة في التجمع الخامس نجحت في عملها بدرجة كبيرة وكعادتها تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي كنوع من متابعة عملها والدعاية لمحلاتها اصطدمت بحساب شخصي لشاب حاول التحدث إليها عدة مرات وبعدما تصفحته تبين انه شاب وسيم حسن المظهر يرتدي ملابس فاخرة من ماركات ثمينة فتواصلت معه لتعلم سبب طلبه التحدث إليها فتحجج بداية برغبته في سؤالها عن ماركات معينة في الملابس باعتبارها خبيرة فيها وتبيعها في محلاتها.

شاب يطالب برد خطيبته لـ 100 جرام من الذهب بعد فسخها الخطبةأقام شاب دعوى رد شبكة، ضد خطيبته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بالتحايل للاستيلاء على 100 جرام من الذهب، ليؤكد:' لم أتخيل أن خطيبتي بعد قصة حب استمرت عامين ستدمر حياتي.. اقرأ أكثر ⮕

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تأجيل فيلم 'قصة حب 2' إلى النصف الثانى من العام المقبل لانشغال أبطالهقرر صناع فيلم 'قصة حب 2' تأجيل العمل إلى النصف الثانى من العام المقبل وذلك بسبب انشغال أبطاله بأعمال أخرى خلال الفترة الحالية وكذللك ارتباطهم بأعمال جديدة اقرأ أكثر ⮕

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