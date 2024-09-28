قصة الزواج المفجع: الزوجة تعاني من اضطهاد الأخت الأكبر

بداية الحكاية، عندما تزوجت"عفاف" 25 عاما ربة منزل، من"أحمد" موظف بإحدى الجهات الحكومية، زواج صالونات، حيث لم تستمر فترة الخطوبة بينهما سوي ثلاثة أشهر فقط، وتم عقد قران وسط الأهل والأصدقاء.

وفي ليلة الدخلة وفور العود لشقة الزوجية، نصحها الزوج بأن والدته هي كل حياته .. وهى الكل في الكل، ولم تبدي الزوجة أي اهتمام على أمل انها سوف تغيره وتصبح هي الأمر الناهي، ولكن ما حدث كان عكس المتوقع من الزوجة، في الصباحية اختلقت المشاكل وطلبت مني القيام بالأعمال المنزلية، حيث أنها تقيم معنا في الشقة، واضطررت بعد ضغط الموافقة رغم أني عروسة جديدة.

وبدأت حماتي في إعطائي الأوامر في وجود زوجي في حالة غيابة بالعمل، والأكثر من ذلك عندما قمت بإعداد الطعام أجد منها حلة عدم الرضا قائلة"أكلك ماسخ" ويصدقها الزوج، وعندما أشتكي من طريقة عمل والدته وتصرفاتها، يقو بضربي وإهانتي، وعندما قلت له"أنت أبن أمك"، زاد في ضربي وطردي خارج المنزل. وبالذهب لمنزل أسرتي، قمت على الفور برفع دعوي خلع، لرفضة تطليقي، عن طريق نهي الجندي المحامية، بمحكمة أسرة الهرم، وبعد تداول الدعوي عدة جلسات وفشل محاولات الصلح تم الحكم بالخلع.

زواج، اضطهاد، سوء معاملة، ضرب، خلع

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