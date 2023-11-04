قصة مؤثرة تصلح فيلمًا من أفلام الميلودراما؛ التي برع في تقديمها المخرج الراحل حسن الإمام، وربما تكون أكثر إثارة وأشد تشويقًا، بل من الممكن أن قصته لن تخطر ببال أمهر الكتاب والمؤلفين.. القصة أصولها بدأت منذ 31 عامًا ولم يسدل عنها الستار بعد، فمازال بطل هذه القصة يبحث عن نهاية سعيدة ينهي بها مأساته

. «إسلام» اكتشف وهو في الحادية عشر من عمره أن الأسرة التي نشأ وتربى في أحضانها ليست أسرته الحقيقية وأن والديه المزعومين مجرد لصوص أطفال خطفوه مع طفلين آخرين وقاموا بتربيتهم سويًا على إنهم أولادهم لتبدأ محنة لم تنته حتى لحظة كتابة هذه السطور.. قصة مليئة بأحداث مشوقة ومثيرة.. بداية تناول الإعلام لهذه القصة كان من خلال أخبار الحوادث عام 1992، وبعد أن ظن الجميع أن هذه القصة أسدل عنها الستار عادت إلى الأضواء عام 2016 عندما اهتمت بها بعض البرامج التليفزيونية في محاولة جادة للبحث عن نهاية سعيدة لإسلام، ولكن بعد 7 سنوات ازدادت الصورة قتامة بعد أن انضم أبناء إسلام إلى المأساة وبعد أن كان هناك شخص واحد بلا هوية أصبح هناك أربعة أشخاص؛ لذلك نعيد فتح الملف من جديد بحثًا عن حل قانوني وإنساني لإسلام وأولاده، وإلى التفاصيل المثير

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