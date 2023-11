قرعة ربع نهائي كأس الرابطة| ليفربول يواجه وست هام.. وتشيلسي يصطدم بقاهر اليونايتد والسيتي

وانتهت مساء الأربعاء، منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية بتأهل 8 فرق لدور ربع النهائي، والتي شهدت توديع مانشستر يونايتد وآرسنال.كما أوقعت القرعة فريق تشيلسي في مواجهة قوية ضد نيوكاسل يونايتد الذي أقصى مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة وكان قد أقصى قبله مانشستر سيتي من دور 32.

