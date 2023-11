قرعة كأس الرابطة الإنجليزية.. مواجهة قوية تنتظر صلاح وليفربول بدور الثمانية

وفي دور الستة عشر كان نيوكاسل يونايتد على موعد مع إقصاء طرف مانشستر الآخر، وهو اليونايتد بعد الانتصار عليه في الأولد ترافورد بثلاثية نظيفة.مواجهة فاصلة لـ الأهلي وليفربول.. مباريات نارية اليوم في هذه المواعيدعاجل.. وصول أول فوج من المصابين الفلسطينيين إلى مصر (صور)

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AKHBARELYOM: قرعة ربع نهائي كأس الرابطة| ليفربول يواجه وست هام.. وتشيلسي يصطدم بقاهر اليونايتد والسيتيأسفرت قرعة دور ربع النهائي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، عن مواجهة قوية لليفربول ضد وست هام يونايتد.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: ليفربول ضد وست هام.. مواجهات نارية فى قرعة ربع نهائى كأس الرابطة الإنجليزيةأسفرت قرعة دور الـ 8 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية الموسم الجارى 2023-2024، عن عدد من المواجهات النارية يتصدرها موقعة ليفربول ضد وست هام.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: ليفربول يتأهل إلى ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بفوز صعب على بورنموثنجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم، بعدما حقق فوزًا صعبًا على نظيره فريق بورنموث بهدفين مقابل هدف وحيد.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: محمد صلاح في مواجهة قوية.. نتائج قرعة ربع نهائي كأس كاراباوأقيمت منذ قليل، قرعة دور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو)، وأسفرت عن مواجهات قوية بين المتأهلين.

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لهاتُقام اليوم الأربعاء، الموافق 1-11-2023، العديد من المباريات الهامة، في مختلف المسابقات الكبرى، والتي يأتي أبرزها مباريات الدوري الإفريقي بالإضافة إلى مواجهة ليفربول وبورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: الكشف عن قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزيةقرعة كأس كاراباو

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕