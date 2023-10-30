قررت شركة The Waterway Developments عدم حضور Ballon d’Or

في ظل الأحداث المؤسفة في دولة فلسطين وتضامناً مع الشعب الفلسطيني إيماناً منها بالمسؤولية الإنسانية وتعزيز السلام والعدالة في جميع أنحاء العالم، قررت شركةعدم حضور الحفل الخاص بتسليم الكرة الذهبية المقام بفرنسا اليوم الموافق 30-10-2023 بالرغم من كون الشركة الراعي الذهبي لذلك الحفل الضخم.

خطوات سريعة لتطوير الخدمات الصحية بمحافظة الفيوم.. افتتاح وحدتى "التصلب المتعدد" و"تفتيت الحصوات" بالمستشفى العام.. ووحدة عمليات القلب المفتوح بمركز طامية تدخل الخدمة بعد سنوات من الانتظار.. صور

فتح باب الحجز لحضور مباراة الأهلي وصن داونز باستاد القاهرةأعلنت شركة تذكرتي، فتح باب الحجز أمام الجماهير الراغبة في حضور مباراة الأهلي وصن داونز، ضمن منافسات إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي. اقرأ أكثر ⮕

وسط حضور نجوم الفن.. افتتاح حفل موسم الرياضوسط حضور نجوم الفن افتتاح حفل موسم الرياض | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

وسط حضور نجوم الفن.. افتتاح حفل موسم الرياضوسط حضور نجوم الفن افتتاح حفل موسم الرياض | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الجالية العربية في جنوب إفريقيا تدعم لاعبي الأهلي أمام صن داونزحرصت الجالية العربية وفي مقدمتها العاملون بسفارة فلسطين في جنوب إفريقيا وأبناؤهم على حضور المران اقرأ أكثر ⮕

انطلاق محادثات خطة السلام الأوكرانية في مالطا بحضور مسؤولين من 65 دولةبدأت المحادثات حول خطة السلام الأوكرانية في مالطا مع حضور مسؤولين من 65 دولة اقرأ أكثر ⮕

حضور جماهيري وإعلامي ضخم لـ 'معركة الأشرس' ضمن فعاليات موسم الرياضحضور جماهيري وإعلامي ضخم لـ 'معركة الأشرس' ضمن فعاليات موسم الرياض اقرأ أكثر ⮕