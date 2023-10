قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة: تونس والعراق يمتنعان عن التصويت

وكالات:امتنع العراق وتونس عن التصويت على القرار بشأن الحرب في غزة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، بين 45 دولة أخرى امتنعت عن التصويت.وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة" بين القوات الإسرائيلية وحماس في غزة.

وطالب بتوفير الإمدادات والخدمات المستمرة والكافية ودون عوائق للمدنيين المحاصرين داخل القطاع.

