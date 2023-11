قرار جديد من كولر ورحيل أوسوريو .. عبد الملك يكشف التفاصيل

وتطرق للحديث عن الزمالك، وقال:"لابد من فتح باب قيد اللاعبين وتدعيم الفريق خلال يناير المقبل، مع تجديد عقود بعض اللاعبين مثل فتوح وأوباما وشيكابالا ومحمد صبحي ومحمد عواد، والأخير هو الأهم بالنسبة للفريق الأبيض، وكذلك لا يفرق كثيرا رحيل محمد عبدالغني أو محمود علاء، يجب تدعيم خط الدفاع مع عودة الونش وهناك عناصر كثيرة في الخط الخلفي مثل حسام عبدالمجيد ومصطفى الزناري".

وأضاف:"الأهم بالنسبة لتجديد العقود في الزمالك أحمد فتوح وأوباما، وأي لاعب آخر يمكن تعويضه، والزمالك في حاجة لضم لاعب خط وسط، وجناح أيمن، وحال عدم التدعيم فأن المنافسة على البطولات ستكون صعبة". وزاد:"لابد أن يكون هناك تغيير فني يتمثل في ايجاد مدير فني جديد بدلا من خوان أوسوريو، وأيا كان المدرب الجديد لابد أن يتم العمل على هذا الملف، وكل يومين نفاجئ بسفر المدرب الكولومبي خارج مصر، وهذه أمور غير منطقية، إذا كان لديه ظروف معينة، فيجب توجيه الشكر له".

وأشار إلى أنه يتوقع التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة بدلا من أوسوريو، والأفضل عدم التعاقد مع مدرب مصري خلال الفترة الحالية، وكان طارق مصطفى هو المرشح الأبرز لكنه تولى تدريب البنك الأهلي مؤخرا.

وأتم:"أولويات مجلس الزمالك حاليا، فتح باب القيد وتجديد عقود اللاعبين المهمين، وصرف مستحقات اللاعبين في الفريق حاليا، والعمل على صفقات يناير من أجل المنافسة على بطولة الكونفدرالية".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASRAWY: تغيير إعلامي كامل ومصير أوسوريو.. متحدث الزمالك يكشف ما يحدث داخل الأبيضتغيير إعلامي كامل ومصير أوسوريو متحدث الزمالك يكشف ما يحدث داخل الأبيض | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: مهيب عبد الهادي يكشف موقف أوسوريو في حالة الهزيمة من ببراميدز بكأس مصركشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن موقف خوان كارلوس أوسوريو في حالة الهزيمة من ببراميدز في كأس مصر.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: أحمد حسن عن مصدر بالأهلي: بند في عقد موديست يسمح برحيله نهاية الموسمأعلن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن قرار كولر بشأن موديست وطلب التعاقد معه.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: قرار جديد من المحكمة ضد 12 متهما في واقعة حفل المنصوريةقرار جديد من المحكمة ضد 12 متهما في واقعة حفل المنصورية | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: عبد الملك: كولر اصبح كثير الكلامأكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أصبح 'كثير الكلام'، والفريق لم يظهر جيدا خلال بطولة الدوري الإفريقي سوى في شوطين فقط (الأول في الذهاب سيمبا، والأول في الإياب أمام صن داونز).

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: أول قرار من كولر عقب الخروج من دوري السوبر الإفريقي 2023ذكر مراسل قناة أون تايم سبورت أن المدرب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي طلب من بعض لاعبى الفريق التوجه إلى ملعب مختار التتش بمقر النادى، للاجتماع معهم.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕