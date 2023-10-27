قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف العنف في غزة

النص الكامل لمشروع قرار الأمم المتحدة بشان وقف العنف فى قطاع غزةاعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم مشروع قرار عربى بشان وقف العنف فى قطاع غزة، ويدعو القرار إلى 'هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضى إلى وقف الأعمال العدائية' اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي لوقف العنف في غزةأفادت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت مشروع قرار عربي بشأن وقف العنف في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي بشان وقف العنف فى غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي بشان وقف العنف فى غزة. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي لوقف العنف في غزةأفادت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت مشروع قرار عربي بشأن وقف العنف في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

الجمعة العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي لوقف العنف في غزةأفادت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت مشروع قرار عربي بشأن وقف العنف في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على المشروع العربي بشأن الحرب على غزةالجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على المشروع العربي بشأن الحرب على غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕