قرار للأمم المتحدة بطلب هدئة إنسانية عاجلة بالتزامن مع الاجتياح البري لقطاع غزة

إسرائيل وحركة حماس، وذلك بعيد إعلان الجيش الاسرائيلي توسيع عملياته البرية في قطاع غزة والبدء في عملية الاجتياح البري.

ووفقا ليبان الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن هناك 170 عضوا وافقا على الطلب، بينما عارضه 14 عضو، وامتنع عن التصويت نحو 45 عضوا.وزير الأوقاف الفلسطيني: 800 شهيد حصيلة الاجتياح البري في قطاع غزة حتى الآن.. فيديووزير الأوقاف الفلسطيني: 800 شهيد حصيلة الاجتياح البري في قطاع غزة حتى الآن.. فيديوالعزب الطيب يطالب بوقف التطبيع وطرد سفراء إسرائيل من الدول العربيةتقسيم الشرق الأوسط.. تداعيات الاجتياح البري في قطاع غزةمصطفى بكري: المقاومة الفلسطينية أحق بالحياة من أناس يستحقون الموت..

تقارير إعلامية غربية: إسرائيل سوف تستخدم غاز الأعصاب أثناء الاجتياح البري لغزةأفادت تقارير إعلامية غربية، أن إسرائيل سوف تستخدم غاز الاعصاب اثناء الاجتياح البري لقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

تقارير إعلامية غربية: إسرائيل ستستخدم غاز الأعصاب أثناء اجتياح غزةأكدت تقارير إعلامية غربية، أن إسرائيل ستستخدم غاز الأعصاب أثناء الاجتياح البري لقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

تقارير إعلامية غربية: إسرائيل سوف تستخدم غاز الأعصاب أثناء الاجتياح البرى لغزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، نقلا عن تقارير إعلامية غربية، أن إسرائيل سوف تستخدم غاز الأعصاب أثناء الاجتياح البرى لقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

اللواء نصر سالم: إسرائيل لن تجرؤ على مواجهة المقاومة قبل تدمير دفاعاتهاقال اللواء نصر سالم، الخبير بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الدولة المصرية حذرت من الاجتياح البري لقطاع غزة مرارًا وتكرارًا، وعلق: إسرائيل تخشى مواجهة المقاومة الفلسطينية . اقرأ أكثر ⮕

«واشنطن بوست»: الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بعسكريين متخصصين في حرب المدناستعرضت صحيفة واشنطن بوست الامريكية ما اسمته بـ'تعقيدات القتال' عند التوسع في الاجتياح البري لقطاع غزة من قبل قوات الاحتلال، وتناولت تفاصيل التردد في الشروع اقرأ أكثر ⮕

نيوزويك تحذر قوات الاحتلال: الاجتياح البرى لغزة 'هدية' للفصائل الفلسطينيةحذرت مجلة نيوزويك الأمريكية إسرائيل من الإقدام علي خطوة الاجتياح البري لقطاع غزة، مشيرة في مقال رأي لدان بيري إلى أن تلك الخطوة ستكون بمثابة هدية للفصائل الفلسطينية. اقرأ أكثر ⮕