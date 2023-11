قرار من قاضي المعارضات ضد لص أغطية بالوعات الصرف الصحي

وكشفت التحقيقات عن تمكن رجال مديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل لقيامه بسرقة أغطية بالوعات الصرف بمدينة السلام . ولفتت إلى أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط عاطل"له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم حال استقلاله"تروسيكل" بدائرة القسم، وبحوزته 3 أغطية خاصة بـ بالوعات الصرف الصحى"مجهولة المصدر"، ومطرقة حديدية، فضلا عن أجنة حديدية .

وأقر المتهم بقيامه بالسرقة من أحد المناطق الصناعية بدائرة القسم بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حياله.رغم التعادل.. الأهلي يودع الدوري الإفريقي أمام صن داونز

