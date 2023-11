قرار من نقابة المهن التمثيلية ضد 3 مكاتب لـ الكاستينج دايركتور

وذكرت النقابة، برئاسة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية:"قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف التعامل مع الكاستنج دايركتور"أحمد تمام وخالد صفوت وأحمد إسماعيل"؛ لمخالفتهم قانون النقابة رفم 25 لسنة 1978، وقرر مجلس إدارة النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة ضدهم".وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، قد أصدرت، مؤخرا، بيانا أعلنت فيه تأييد النقابة وأعضائها لموقف مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي من القضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت النقابة في بيانها:"نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية، وقواعد ومبادي القانون الدولي".

وتابعت:"أن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي المصرية، أهمها وأولها وأخرها أرض الفيروز سيناء".

واستطردت:"نعلن تأييدنا واستجابتنا لدعوة الرئيس السيسي للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعالم لا تحتمل اللبس أو التأويل كم كافة أطياف الشعب المصري بالرفض التام للممارسات الإسرئياية وأن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية هي خط أحمر لا تهتزن أو تفريط فيه".

واختتمت النقابة بيانها:"نؤكد على جاهزيتنا التامة لحشد الملايين من شباب مصر الذين هم دائما وابدا في الصفوف الأولى لدعم الوطن، والقضايا الوطنية".فوي فوي فوي.. فيلم محمد فراج يواصل حصد الملايين في دور العرض

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AKHBARELYOM: أشرف زكي: وقف التعامل مع «كاستنج دايركتور» وإحالة مخالفاتهم للنيابةأصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور الفنان أشرف زكي، بيانًا تعلن من خلاله وقف التعامل مع العديد من مكاتب الكاستنج دايركتور لمخالفتها القانون.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: نقابة المهن التمثيلية تقرر وقف ثلاثة من مكاتب الكاستينج لمخالفة القوانينأعلن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وقف ثلاثة من مديري مكاتب الكاستيج خلال بيان عبر الصفحة الرسمية عبر “ فيسبوك” بسبب مخالفتهم للقوانين. جاء البيان كالآتي:' قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف التعامل مع 3 من مكاتب الكاستينج لمخالفتهم قانون النقابة.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: بينهم نجوم «إيجار قديم»| حظر عمل 20 فنانا في مصرأعلنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، عن عدد من أسماء الفنانين الذين سيتم حظرهم من العمل، في بيان رسمي صادر عن نقابة المهن التمثيلية.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: 'الممثلين' توقف التعامل مع 3 من الكاستنج دايركتور لمخالفة قانون النقابةأصدر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى قرارا بإيقاف التعامل مع الكاستنج دايركتور (أحمد تمام وخالد صفوت وأحمد إسماعيل) وذلك لمخالفتهم قوانين النقابة.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: بالأسماء.. نقابة المهن التمثيلية توقف العمل مع مكاتب اختيار المواهبأصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانا صحفيا أعلنت من خلاله ايقاف التعامل مع عدد من مكاتب الكاستنج دايريكتور، أو اختيار المواهب المشاركة بالأعمال الفنية.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

BALADTV: نقابة المهن التمثيلية تتخذ إجراءات قانونية ضد 20 فنان.. بينهم نادرين فرج ومروان يونسقررت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي عدم التصريح للأتى اسماؤهم واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم لعملهم

مصدر: baladtv | اقرأ أكثر ⮕