قرار من الخطيب قبل لقاء الحسم أمام صن داونز

وكان محمود الخطيب قد عاد إلى القاهرة في الساعات الماضية، بعد انتهاء رحلته العلاجية في دبي، والتي خضع خلالها لبعض الفحوصات الطبية.

وتشير مصادر خاصة، إلى أن الخطيب سيؤكد على ضرورة حسم التأهل لنهائي الدوري الإفريقي والعودة من جديد لتقديم الأداء والنتائج الجيدة في ظل اهتزاز المستوى بشكل واضح خلال المواجهات الأخيرة. وكان نادي الأهلي قد تعثر بهدف أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي في جولة الذهاب، وأصبح الفريق يحتاج للفوز بفارق هدفين في القاهرة من أجل حسم التأهل إلى نهائي الدوري الإفريقي.

وشهد تشكيل الأهلي في مباراة الذهاب غياب محمود كهربا وحسين الشحات، لتجهيزهما لمباراة الإياب في القاهرة والمقرر لها بعد غد الأربعاء.خبير: برامج الإصلاح الاقتصادي تستهدف بشكل أساسي تعميق القطاع الصناعي

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