قتل ملكات الجمال فى العالم مسلسل لا ينتهى.. آخرهن ملكة جمال سويسرا قتلها زوجها بعد تقطيعها.. برازيلية تحاصرها النيران وتقفز من الدور السادس.. والفنزويلية مونيكا قتلت مع زوجها وابنتها خلال سطو مسلح على الطريق
حول العالم للعنف الجنسى أو القتل أو الإجبار على تجارة المخدرات، وراحوا ضحية جرائم بشعة غير إنسانية، وكانت آخرهن، كريستينا جوكسيموفيتش، السويسرية التى قتلها زوجها بشكل وحشى، وأيضا ملكة جمال فنزويلا مونيكا سبير التى قتلت فى 2014أثارت جريمة قتل ملكة جمال سويسرا كريستينا جوكسيموفيتش ميتة في منزلها في بينينج بالقرب من بازل، جدلا كبيرا في شتى أنحاء العالم ، وتعتبر واحدة من أكثر جرائم القتل وحشية على الإطلاق، حسبما كشفت صحيفة انفوباى الأرجنتينية.
وكشفت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية تفاصيل مقتل ملكة الجمال مونيكا سبير، وقالت إن سبير وصديقها وابنتهما ذات الأعوام الخمسة كانوا عائدين من رحلة فتعطلت سيارتهم في الطريق، وفيما كانت رافعة تهم بنقل السيارة، هاجمهم مسلحون وأطلقوا النار فقتلوها وصديقها وأصابوا الفتاة بجروح. وأسفرت التحقيقات فى هذه القضية عن توقيف 10 أشخاص، وفي سبتمبر عام 2014 حكم على 3 منهم بالسجن لمدد تتراوح بين 24 و26 عاما، وفي أبريل فى عام 2015، حكم على مراهقين في الخامسة عشرة والسابعة عشرة بالسجن 4 سنوات.
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