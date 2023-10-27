قبل الكلاسيكو.. جيرونا ينفرد بصدارة الدوري الإسباني بالفوز على سيلتا فيجو

ونجح جيرونا في الإنفراد بصدارة جدول ترتيب الليجا، قبل مواجهة الكلاسيكو، والتي ستجمع برشلونة مع غريمه التقليدي ريال مدريد، يوم السبت، على ملعب "مونتجويك".

وأحرز يانجل هيريرا هدف فوز جيرونا بالمباراة، في الدقيقة الأولي من الوقت بدلا من الضائع للمباراة، ليخطف 3 نقاط ثمينة لفريقه في مشوار المنافسة على لقب الدوري الإسباني. ورفع جيرونا رصيده إلى 28 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الليجا، متفوقا بفارق 3 نقاط، عن أقرب ملاحقيه فريق ريال مدريد، الوصيف برصيد 25 نقطة.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

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قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو بالدوري الإسبانيأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة برشلونة في لقاء الكلاسيكو، في إطار الجولة 11 من بطولة الدوري الإسباني. اقرأ أكثر ⮕

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موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والقناة الناقلةيترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، المقرر إقامتها غدًا السبت، التي تجمع بينهما في قمة الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024. اقرأ أكثر ⮕