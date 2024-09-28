قبض على تشكيل عصابي ليزوير المستندات الرسمية

وتبين أن المتهمين قاما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات وال أختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، و متخذين من محل إقامتهما مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى، بمواجهتهما اعترفا باصطناع و تزوير ال مستندات الرسمية والحكومية المضبوطة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما لترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية.

وألقي القبض علي لاتهامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والإحتيال على المواطنين بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.ناصر منسى: جمهور الزمالك الأفضل فى أفريقيا والفوز بالسوبر رائع.. فيديووزير الخارجية: مصر تعتمد بشكل مطلق على نهر النيل فى توفير مواردها المائية

عصابات تزوير أختام مستندات نصب احتيال

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