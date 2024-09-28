قاموس الحوار الوطني يُضفي سُّبُل التوضيح لمصطلحات الدعم وأثره في المجتمع

نشرت الصفحة الرسمية لإدارة الحوار الوطنى "قاموس ال حوار الوطني " لتوضيح أبرز المفاهيم والمصطلحات المتداولة في موضوعات ال دعم ، وكيف تسهم هذه الأنماط في تحسين حياة ال مجتمع ات.

وجاء في قاموس الحوار الوطنى، أن الدعم العينى هو عبارة عن مستقطع مالى تستقطعه الدولة من الموازنة العامة تدعم به بعض السلع الاستراتيجية التي توفرها للمواطن، قد يشمل ذلك تقديم مواد غذائية ، أدوية ، أو خدمات معينة وغيرها، ويستخدم في العادة لتلبية احتياجات معينة دون اللجوء الى تقديم مبالغ مالية أي هو يكون عبر تقديم سلع أو خدمات مادية للمستفيدين مثل الخبز المدعوم.

تواصل الأمانة الفنية للحوار الوطني، استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة بشأن قضية الدعم من جميع الكيانات والجهات التي ترغب في المشاركة عن طريق وسائل التواصل المعلنة ، وتستمر حتى يوم 10 أكتوبر.

دعم حوار الوطني قاموس الحوار الوطني مجتمع الاقتصاد

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