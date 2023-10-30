قائمة اللاعبين الأكثر تتويجا بالكرة الذهبية

يترقب جمهور الكرة العالمية حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم خلال العام الجارى 2023، والمقدمة من مجلة"فرانس فوتبول" الفرنسية.

ويتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بالجائزة على مر التاريخ برصيد 7 مرات أعوام: 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019 و2021، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو بواقع 5 مرات، والذي يغيب عن القائمة هذا العام.

وحصد الفرنسي كريم بنزيما، الجائزة في نسختها الماضية عام 2022، بعد إنجازه الكبير مع ريال مدريد الإسباني في موسم 2021-2022، عندما توج مع الفريق بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. وحققها الفرنسي ميشيل بلاتيني والهولندي يوهان كرويف، والهولندي ماركو فان باستن 3 مرات، والألماني كارل هاينتس والإنجليزي كيفن كيغن مرتين.الأرجنتين تهزم بوليفيا بالثلاثة بدون ميسي.. أروع اللقطات (فيديو)الدوري الأفريقي.. موعد مباراة الأهلى القادمة أمام صن داونز والقناة الناقلةالسيسي يوقع قانونا باستثناء قيد شركات من بعض أحكام قانون سجل المستوردين headtopics.com

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