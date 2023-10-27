في عيد ميلادها..تعرف على أبرز الأزمات في حياة إليسا

على الرغم من النجاح الذي حققته إليسا على مدار مسيرتها الفنية إلا أن حياتها لا تخلو من الأزمات والمشكلات سواء في الوسط الفني أو في حياتها الشخصية حيث أنها تعتبر من أقوى نجمات لبنان ولقبت بـ"ملكة الإحساس" بسبب حسها المرهف والرائع الذي يعتبر كنعمة وفي نفس الوقت نقمة لها وفي هذا التقرير سنرصد لكم السبب وسنبرز أيضًا أهم أزماتهانشرت الصفحة الرئيسية لـ الفنانة إليسا منذ فترة ليست بقليله عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي"انستجرام" بيان الدعوة القضائية التي رفعتها على الفنان زياد...

ضاربين عرض الحائط بأبسط أدبيات قواعد الفن وأدبيات التعامل الأخلاقي سيما وأن كافة المستندات القانونية تؤكد عدم شرعية وقانونية بث ونشر أغنية"ويطير"التي تعكس صورة مقلدة، مقرصنة عن الأغنية الرسمية للفنانة إليسا صاحبة ومالكة الأغنية الرسمية"أنا وبس"، وعليه يؤكد المكتب الإعلامي للفنانة إليسا أن الوكيل القانوني المحامي مارك حيقة

قد اتخذ كافة الإجراءات الآيلة إلى وقف التعدي على حقوق الفنانة إليسا المحمية قانونا لا سيما إلى ملاحقة كل من ساهم في قرصنة أغنية"أنا ويس"وتحويرها وتقليدها ونشرها خلا فًا للقانون، بما فيهم كاتب وملحن وناشر الأغنية المذكورة وأو محور عنوانها ( وبطير )، وكل من ساهم في توزيع و/ أو ترويج الأغنية النقرصنة، وعليه تؤكد الفنانة إليسا عن كامل تقتها في القضاء اللبناني الذي سوف يضع حد للتفلت الأخلاقي والفني والأدبي الناتج عن مخالفة القوانين اللبنانية المرعية الأجراء ليكون كل مخالف عبرة لمن... headtopics.com

ولم ينتهي الأمر حتى ذلك، بل كشف الفنان زياد برجي عن مفاجأة تخص خلافه مع الفنانة إليسا، وذلك في أحد اللقاءات التلفزيونية التي ظهر بها مؤخرًا حيث أنه كشف أنه يتعرض للتهديد بالقتل، حيث أنه قال:"تلقيت مكالمة هاتفية من شخص مجهول وقالي هقتلك"، وأشار زياد إلى أنه لجأ إلى القضاء لحمايته هو وعائلته من هذه التهديدات، وكان مصدر الرقم قادما من ليبيا.

وتخطف منها الأنظار السيارة الحديثة، وردت إليسا على ذلك الأمر بعد أيام، في لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني، في برنامج"الحكم"، وأكدت أن هيفاء ليس لديها أي موهبةتفاجأت إليسا أن شركة روتانا حذفت أغانيها بعد اتفاقها الجديد مع شركة ديزر ونشرت إليسا تغريدة تعبر بها عن استياءها بسبب الامر وقالت:"حقيقة... headtopics.com

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