في ظروف غامضة.. العثور على جثة فتاة ملقاة بطريق بملوي في المنيا

عثر الأهالي على جثة فتاة على إحدى جانبي الطريق بمدينة ملوي جنوب المنيا، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن العثور على جثة فتاة ثلاثينية بالقرب من الطريق المؤدي إلى حي شرق المدينة. صحة المنيا: الكشف على 1787 مريضا بقافلة طبية بديرمواس المنيا.. انقطاع مياه الشرب عن سمالوط 8 ساعات لأعمال الصيانة علي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من وحدة مباحث قسم شرطة ملوي إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة لفتاة تدعي"ر . ر . ن" 36 سنه تم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف تفاصيل الحادث.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة، تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي التخصصي، واستدعاء الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.

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