في ذكرى وفاته.. هنا أصول الزعيم جمال عبد الناصر قرية بني مر في أسيوط

فى ذكرى وفاته.. هنا أصول الزعيم جمال عبد الناصر قرية بنى مر فى أسيوط .. أقارب وأبناء عمومة الزعيم يستقبلون السياسيين والزعماء.. والدولة تخلد ذكراه بقصر ثقافة قى قريته بتكلفة 22 مليون جنيه..

وما زال منزل الزعيم جمال عبد الناصر شاهدا على زيارة الزعيم، والضباط الأحرار لمنزل جده الذي ولد عام 1888 بقرية بني مر بمحافظة أسيوط. وكان الرئيس محمد أنور السادات زار المنزل مرتين المرة الأولى عام 1968 وكان وقتها نائبًا للرئيس عبد الناصر، وكان فى زيارة رسمية للمحافظة، وكلفه عبد الناصر بزيارة الأهل والأسرة وقتها كما جاء الى المنزل مرة أخرى عام 1971 لتقديم واجب العزاء فى الرئيس عبد الناصر، كما زار القرية الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك الذى زار المنزل عام 1986، وجاء فى زيارة لأسيوط وكان وقتها المحافظ اللواء زكى بدر.

ووصلت التكلفة الإجمالية للقصر 22 مليون ويضم القصر عدد كبير من مقتنيات ، وصور الزعيم جمال عبد الناصر فهناك صور في طفولته وأخري ، في شبابه وصورة نادره في حفل زفافه وهي من أهم الصور بالإضافة لصور وأسرته في بعض الرحلات وأخري صور عائلية وصورة نادره تجمعه بوالده ، وغيرها من الصور في مراحل عمر الزعيم جمال عبد الناصر المختلفة وكل هذه الصور تمثل قيمة تاريخية كبيرة للأجيال القادمة.

جمال عبد الناصر قرية بني مر أسيوط ذكريات القيادة

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