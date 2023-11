في ذكرى ميلاده.. حكاية مشهد أبكى الفنان سامي العدل على الهواء

ورحل الفنان سامى العدل في عام 2015 عن عمر ناهز 68 عاما في المركز الطبي العالمى وذلك بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب، وشيعت جنازته من مسجد آل رشدان بمدينة نصر وشارك في الجنازة والعزاء عدد غفير من نجوم ونجمات الفن في مصر والوطن العربى.نجل الفنان سامي العدل فارق الحياة بنفس مرض والده.. سيناريو تكرر بعد 8 سنواتخبير: تزايد كميات القطن اليوم في مزادات وجه بحري.. وانتظار سعر القنطار«خبز مغموس بالدم»..

