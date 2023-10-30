في ذكرى ميلاده.. أشهر أغاني فؤاد حداد لدعم المقاومة الفلسطينية

كتب - مصطفى حمزة: " الأرض بتتكلم عربي"، و "ولا في قلبي ولا عينيا إلا فلسطين"، أغاني عادت تتردد بالتزامن مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بعد مرور 54 عاما من تقديم الشيخ سيد مكاوي لتلك الأغاني، و 96 عاما من مولد مبدع كلماتها الشاعر فؤاد حداد. ومع احتفالنا اليوم الإثنين ٣٠ أكتوبر بذكرى ميلاد فؤاد حداد الذي لقب بـ "والد الشعراء"، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1927، نرصد تفاصيل أبرز الأغاني التي قدمها حبا في فلسطين مع رفيق مشواره الشيخ سيد مكاوي.

شريان فلسطيني في عام 1964 و عبر إذاعة البرنامج العام، بدأت رحلة الثنائي مكاوي - ملحنا ومطربا، و حداد - مؤلفا وشاعرا، في حلقات المسحراتي، وفي إحدى الحلقات قدما "القدس لاحت في الطريق حضناه، يا رب علمني العطش والجوع، وأجعل لعيني دموع، واجعل لقلبي ضلوع، واجعلني صوت الشهيد، النبض والتنهيد، شريان فلسطيني شجر مزروع".

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