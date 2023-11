في ذكراه .. قصة زواج حسن كامي رغم اختلاف الديانة

وكان حسن كامي، ممثل ومطرب أوبرالى، ولد في 2 نوفمبر 1936، ودرس بمدارس الجيزويت. حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة. وحصل على دراسات اوبرا وموسيقى عالية بمعهد الكونسرفتوار، وأكاديمية الفنون، وشارك في العديد من الأعمال الفنية على مدار تاريخه، من أبرزها"أنا وأنت وبابا في المشمش" و"بوابة الحلواني" و"رأفت الهجان" و"الخواجة عبدالقادر" و"العراف" وغيرها.

وقال حسن كامي في حواره ببرنامج «الحياة في مصر» على قناة «الحياة»، إن الصدفة جمعته بها في وسط البلد عندما شاهد فتاة تقف وجهها في الجهة المعاكسة لفتت انتباهه لكنه تخوف أن تكون قبيحة، حتى شاهد وجهها عندما مر بجوارها وأعجب بها بشدة.

وأضاف حسن كامي، أنه فوجئ بها في اليوم التالي تدخل مكتبه عندما كان مديرا لمكتب الخطوط الجوية التونسية في وسط البلد لعمل انترفيو معه للحصول على وظيفة، واشتد إعجابه بها بعدما اكتشف ذكائها وبراعتها في الحديث.

وأشار حسن كامي إلى أنه لم يتمكن من إبعاد تفكيره عنها بعد ذلك، ليجد نفسه يحادثها هاتفيا ويطلب منها أن يتعرف عليها بشكل شخصي وفي نفس الوقت تنضم للعمل في المكتب، وبالفعل التقى بها وخرجا سويا وبعدها قرر أن يكمل حياته معها.

ولفت حسن كامي، إلى أنهما استمرا عام ونصف في محاولات لإتمام الزواج بسبب اختلاف الديانة والظروف الاجتماعية، وخلال العام ونصف تقربا أكثر من بعضهما وبعد الزواج تقربا أكثر وأكثر.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: في ذكراه .. قصة صلاح سرحان شرير الشموع السوداءيُوافق اليوم الخميس 2 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل صلاح سرحان، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1923، ورحل عن عالمنا في 21 أبريل عام 1964، عن عمر يناهز 40 عامًا.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: أول تعليق من محمد أنورعلى مشاركتة في مسرحية«زواج اصطناعي»| فيديوعلق الفنان محمد انور حول مشاركتة في موسم الرياض، ضمن مسرحية«زواج اصطناعي».

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: شك في سلوكها فكسر مقص في قلبها.. قصة مقتل 'سهام' على يد زوجها القعيدشك في سلوكها فكسر مقص في قلبها قصة مقتل سهام على يد زوجها القعيد | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: نيبينزيا يوضح الفرق بين الوضع في أوكرانيا وفي قطاع غزةأكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، وجود اختلاف كبير بين الوضع في

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: والدتها بتغسل كلى.. مى عز الدين تكشف دعم تركي آل الشيخ بزواج اصطناعيكشفت الفنانة مى عز الدين عن رأيها فى أولى تجاربها المسرحية ومشاركتها فى لأول مرة في موسم الرياض بمسرحية زواج اصطناعى .

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: أحمد حسن يكشف عن مصير أوسوريو مع الزمالكأعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن عودة أوسوريو لقيادة تدريب الزمالك استعداد لمواجه زد رغم انتشار أنباء عن رحيله من النادي .. المزيد

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕