في ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن حسن كامي

عمل حسن كامي كموظف حجز بإحدى الشركات السياحية، ومدير محطة طيران في مطار القاهرة، ومديرًا وممثلًا للخطوط الجوية التونسية، ووكيل عام الخطوط الجوية اﻷمريكية والخطوط التايلاندية والخطوط القرصية اﻹسكندنافية، كل ذلك لأنه يجيد التحدث بثلاث لغات مختلفة.بدأ حياته الفنية في دار أوبرا القاهرة منذ 1963، وبجانب عمله في اﻷوبرا،قام بدور البطولة في أوبرا عايدة على مسارح الأوبرا في الاتحاد السوفيتي عام 1974 ليكون بذلك أول مصري يقوم ببطولة أوبرا عايدة، كما شارك في بطولة 270 أوبرا على مدار مسيرته الفنية.

اكتشف محمد نوح حسن كامي للعمل في مسرحية"انقلاب" و" دلع الهوانم" و"لا مؤاخذة يا منعم" ثم عمل بالتلفزيون في عدة مسلسلات، أبرزهم: "أنا وأنت وبابا في المشمش" و"البنات" و"قشتمر"،"أدهم وزينات والثلاث بنات"،"الملك فاروق"،"الإمام محمد عبده" وغيرها.

يحل اليوم الخميس 2 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان حسن كامي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1936، ورحل عن عالمنا في 14 ديسمبر عام 2018، عن عمر يناهز الـ 82 عاما.

