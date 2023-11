في اليوم الـ27 للعدوان الإسرائيلي على غزة.. الموت يحاصر الفلسطينيين في المنازل والمستشفيات والمدارس

وأضافت، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلا لعائلة الشامي في حي الصبرة، وسط مدينة غزة ما أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى، وتضرر عددا من المنازل المجاورة، ووقوع إصابات. وأشارت إلى وقوع 15 مواطنا بين شهيد وجريح، تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا لعائلة ياسين على طريق صلاح الدين في حي الزيتون.

كما أصيب عدد من المواطنين بقصف من مدفعية الاحتلال استهدف عددا من المواطنين في شارع النصر، شمال مدينة غزة. وفي حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، قصفت الطائرات الحربية بعشرات الصواريخ عددا من الأبراج السكنية في الحي، وألحقت دمارا مهولا في المكان، وأوقعت إصابات في صفوف المواطنين خصوصا من النازحين في مدارس الأونروا المجاورة.

