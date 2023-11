فيفو تكشف عن موعد إطلاق هواتف Vivo X100 الرائدة

ومن المقرر أن تقدم الشركة أيضًا ساعة vivo Watch 3 مع Blue OS في حدث إطلاق هواتف Vivo X100، ومن المتوقع أن تتضمن السلسلة هاتفين هما vivo X100 وvivo X100 Pro، سينضم هاتف +vivo X100 Pro في بداية العام المقبل. وستقدم هواتف فيفو Vivo X100 عدد من المواصفات المميزة منها 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية تصل لـ 1 تيرابايت.وستحصل هواتف فيفو Vivo X100 على معالجات قوية من نوع Dimensity 9300 من شركة ميديا تيك التايوانية، بالإضافة إلى دعم الشحن السريع بقوة 120 وات.

