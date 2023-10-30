فيفا يحتفل بذكرى ميلاد مارادونا: 'إرث دييجو سيبقى خالدًا للأبد'

وكتب الحساب الرسمي للفيفا على منصة "إكس"، "عظيم كرة القدم، دييجو أرماندو مارادونا، كان ليُكمل اليوم عامه الـ63 .. إرث دييجو سيبقى خالدًا للأبد".مارادونا هو أحد أعظم اللاعبين فى تاريخ كرة القدم، ويعتبره الكثيرون أفضل لاعب على الإطلاق، إذ قاد منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم 1986، وسجل هدفين من أشهر أهداف كرة القدم في التاريخ، أحدهما "هدف القرن" والآخر "يد الرب".

وستبقى ذكرى مارادونا خالدة في تاريخ كرة القدم، فقد كان لاعباً موهوباً بشكل لا يصدق، وشخصية قوية وجريئة.

اليوم ذكرى ميلاد مارادونا.. أسطورة الأرجنتين وكرة القدم التى لا تموتتحل اليوم، الإثنين، ذكرى ميلاد الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1960.. اقرأ أكثر ⮕

ذكرى ميلاد مارادونا .. لماذا لم يتوج النجم الأرجنتينى بالكرة الذهبية؟تصادف اليوم الإثنين ذكرى ميلاد الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، مع حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، والذي يقترب منه مواطنه الأسطورة ليونيل ميسي من التتويج بالجائزة. اقرأ أكثر ⮕

ملخص وأهداف قمة نابولي ضد ميلان 2-2 في الدوري الإيطاليحسم التعادل الإيجابي 2-2 أحداث قمة نابولي ضد نظيره ميلان خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد على ملعب 'دييجو أرماندو مارادونا'.. اقرأ أكثر ⮕

عاجل.. تشكيل نابولي الرسمي لمواجهة ميلان في الدوري الإيطاليأعلن رودي جارسيا لمدير الفني لفريق نابولي، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق ميلان، مساء اليوم على ملعب دييجو أرماندو مارادونا ، في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإيطالي 2023-2024. اقرأ أكثر ⮕

عاجل.. تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة نابولي في الدوري الإيطاليأعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق نابولي، مساء اليوم على ملعب دييجو أرماندو مارادونا ، في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإيطالي 2023-2024. اقرأ أكثر ⮕

جيرو يسجل ثنائية تقدم ميلان على نابولي في شوط مثير بالدوري الايطالي.. فيديوأنهى فريق ميلان أحداث الشوط الأول من مباراته التي تجمعه ضد نظيره نابولي متقدما بنتيجة 2-0، خلال اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب 'دييجو أرماندو مارادونا'. اقرأ أكثر ⮕