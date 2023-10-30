فيفا يقرر إيقاف رئيس الاتحاد الإسبانى 3 سنوات بسبب قبلة المونديال

، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، لمدة 3 سنوات عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، على خلفية الفضيحة المتعلقة بقبلته مع جيني هيرموسو، لاعبة منتخب إسبانيا للسيدات عقب التتويج بلقب بطولة كأس العالم للسيدات.

وأصدر فيفا بياناً رسمياً ذكر فيه، "قررت اللجنة التأديبية للاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة ثلاث سنوات، بعدما وجدت أنه تصرف بشكل ينتهك المادة 13 من لائحة فيفا التأديبية".قدم لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، استقالته من منصبه، بعد الفضيحة المتعلقة بقبلته مع جيني هيرموسو.

وأضاف البيان أنه لقد أبلغتكم أيضًا أنني فعلت الشيء نفسه مع منصبي في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حتى يمكن استبدال منصبي في منصب نائب الرئيس.الأرصاد: شبورة مائية حتى نهاية الأسبوع تكون كثيفة وقد تصل للضباب بعض الأيامبعثة الأهلى تصل القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا بعد مواجهة صن داونزقانون العمل يحظر تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريدعلا الشافعي: أرشيف الأهرام بمثابة ذاكرة للوطن والحفاظ عليه حق الأجيال الجديدةالإسكان وسيناء.. 9 سنوات من العمل الجاد غيرت شكل أرض الفيروز بالكامل.. headtopics.com

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