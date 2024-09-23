فيضانات أوروبا تواصل الإسراع وتسبّب 23 وفاة، وأموال الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدات

بث تليفزيون اليوم السابع تغطية إخبارية من إعداد الزميل أحمد إسماعيل وتقديم منة يحيى، تناولت تفاصيل أعلانا السلطات في إسبانيا حالة الطوارئ والتأهب من اللون البرتقالي بسبب الأمطار و، بسبب تأثير مركز الضغط المنخفض الذي سيترك حالة من عدم الاستقرار خاصة في شرق شبه الجزيرة وجزر البليار، وفقًا لتوقعات

وتخضع جزر البليار لتحذير برتقالي من العواصف، مع تراكمات محتملة تصل إلى 50 لترًا لكل متر مربع في الساعة الواحدة، والتى قد تكون مصحوبة بعواصف وهبوب رياح قوية جدًا تتراوح سرعتها بين 70 و120 كيلومترًا في الساعة. وأشار وزير الداخلية في النمسا، إلى أنه تم الكشف عن ثلاث حوادث على الأقل مع اللصوص، و17 انتهاكًا آخر لأنظمة الطوارئ، وتقوم قوات الأمن بمراقبة المناطق المتضررة لمنع المزيد من نهب المنازل في المناطق التي تم إخلاؤها.

وتعهد الاتحاد الأوروبى بتقديم المساعدات للمناطق المتضررة، وقالت فون دير لاين إنه سيتم توفير 10 مليارات يورو من أموال التماسك في الاتحاد الأوروبي وسيتم رفع بعض الشروط التي تصاحب عادة مثل هذه الأموال، مثل التمويل المشترك من قبل الدول، وقالت أيضًا إن أموال صندوق التضامن الأوروبي، الذي يدعم الدول الأعضاء المتضررة من الكوارث الطبيعية، سيتم استخدامها لإعادة بناء البنية التحتية.

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