فيديو: صبري فواز يعلق على حريق الحي الشعبي بمدينة الإنتاج

عبر الفنان صبري فواز ، عن استيائه لعدم السيطرة على حريق ال حي الشعبي ، الذي نشب منذ ساعات في إحدى ال ديكورات ، وإلتهمت النيران ال حي الشعبي بالكامل بالإضافة إلى عدد من ديكورات الحي الإسلامي والذي امتدت إليه النيران.عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلاً: «و آدي كمان ال حي الشعبي في مدينة الإنتاج .. مجرد صدفة برضه».

وقام عمال الديكور بمساعدة رجال الحماية المدنية في السيطرة على النيران، حيث كانت تطاير ألسنة اللهب في الهواء وتنتقل إلى الديكورات المجاورة، وتم السيطرة على النيران بالإستعانة بطفايات الحريق قبل أن تلهم الديكورات المجاورة، وقطع الأشجار المجاورة من ألسنة اللهب لمنع اشتعال النيران بها كما حدث في عدد من الأشجار.

حريق حي الشعبي مدينة الإنتاج صبري فواز ديكورات

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