فيديو.. قوات الاحتلال تطلق الرصاص على مكتب قناة العربية الحدث في رام الله

وفي أحدث اقتحام رصدته كاميرا «العربية» و«الحدث»، الخميس، توغل جنود إسرائيليون في منطقة رام الله، وأطلقوا الرصاص في عدة اتجاهات، واستهدفوا منطقة بث لـ«العربية» و«الحدث» على سطح أحد المباني. وانسحب الجنود الإسرائيليون في وقت لاحق من وسط رام الله.وذكرت الوكالة الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 6 مواطنين في نابلس، واقتحم حي الطيرة برام الله، مضيفة أن مواجهات اندلعت مع شبان بالحي أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية قنابل الصوت والغاز.

وأضافت أن الاقتحامات شملت أيضا مخيمي عقبة جبر جنوب أريحا، وعين السلطان شمالا، واعتقلت القوات الإسرائيلية 3 فلسطينيين.ويشهد قطاع غزة قصفاً مكثفاً منذ ساعات الصباح الأولى مع استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الـ27، كما أطلقت الزوارق البحرية الإسرائيلية عدة قذائف على طول ساحل بحر مدينة غزة.

فيما ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي في عملية غزة إلى 17، بعدما قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» إن الجيش أعلن اليوم الخميس مقتل ضابط إسرائيلي في الاجتياح البري شمال قطاع غزة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، مناطق متفرقة فى الضفة الغربية، بما فيها أحياء فى قلب مدينة رام الله، قليلًا ما تتعرض للاقتحامات، واعتقلت القوات خلال هذه الاقتحامات 45 فلسطينيًا.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مناطق متفرقة في الضفة الغربية، بما فيها أحياء في قلب مدينة رام الله، قليلًا ما تتعرض للاقتحامات، واعتقلت القوات خلال هذه الاقتحامات 45 فلسطينيًا.

قال شاهد عيان على الغارة الجوية التي شنتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا في شمال غزة، إنه رأى طائرة من طراز إف-16 تطلق عدة صواريخ على المخيم.

اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بلدة «نعلين» الواقعة غرب «رام الله»، وسط حملة اعتقالات واسعة

أفادت قناة روسيا اليوم بأنه خلال ساعات الصباح الأولى شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة على الحي الغربي في بلدة ياطر، الواقعة في القطاع الغربي جنوبي لبنان.

ذكرت قناة الميادين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي القت قذائف حارقة على مناطق حرجية في بلدات حدودية جنوب لبنان.

