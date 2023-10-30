فيديو.. رهائن إسرائيليون لنتنياهو: ندفع ثمن إخفاقك السياسي.. وموقفك يعني أنك تريد قتلنا

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نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، مقطع فيديو يحتوي على رسالة وجهها عدد من الأسرى الإسرائيليين لديها، للحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها رئيس الوزراء بنامين نتنياهو. وقالت إحدى الأسيرات: «نحن موجودون في أسر حماس منذ 23 يوما، يوم أمس عقد مؤتمر صحفي لعائلات المخطوفين، وفهمنا منه دعوتهم إلى وقف إطلاق النار».

وتوجهت برسالة إلى نتنياهو: «كان يفترض بك أن تحررنا، لقد تعهدت بتحريرنا، لكننا بدلًا من ذلك ندفع ثمن الإخفاق السياسي». واستطردت: «أنت تتحمل الإخفاق في يوم 7 أكتوبر، نحن مواطنين أبرياء ندفع الضرائب لدولة إسرائيل في ظروف سيئة جدا، وأنت تقتلنا.. تريد قتلنا جميعا. ألم يكفي الذين قتلوا؟!». headtopics.com

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