فيديو.. سقوط صاروخ في مستوطنة إفرات جنوب بيت لحم

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الاثنين، مقاطع فيديو يرصد لحظة سقوط صاروخ في محيط مستوطنة «إفرات» جنوب بيت لحم. وأُطلقت عدة صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، الاثنين، رغم القصف المكثف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، على القطاع المحاصر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وسمع فريق CNN المتواجد على الأرض في مستوطنة عسقلان، جنوب إسرائيل، وابلين متتاليين من الصواريخ - ما لا يقل عن ستة في المجموع - قبل منتصف النهار بالتوقيت المحلي، الاثنين.وأصدرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية آلاف التحذيرات من النيران القادمة من قطاع غزة، منذ أن شنت حماس هجومها في 7 أكتوبر. headtopics.com

وأفادت وسائل إعلام عبرية بتصدي القبة الحديدية لأغلب الصواريخ، لكن بعضها تسبب في أضرار بمدن تقع في جميع أنحاء الأراضي المحتلة.

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