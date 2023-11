فى خطوات.. كيف تحمى عينيك من الضوء الأزرق على أجهزة الكمبيوتر أو جهاز Mac؟

الخطوة 3: في نظام التشغيل Windows 10، يتم فتح فئة العرض بشكل افتراضي في نظام التشغيل Windows 11، وستحتاج إلى تحديده من قائمة الفئات الموجودة على اليمين ، قم بالتمرير لأسفل على اليمين وقم بالتبديل إلى إعداد Night Light ، في نظام التشغيل Windows 11 ستجد الإعداد في قسم السطوع واللون .

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YOUM7: تحقيق: ضحايا مسجد كرايستشيرش بنيوزيلندا تُركوا 10 دقائق وسط فوضى الهجومألقت صحيفة 'الجارديان' البريطانية الضوء على نتائج تحقيق جنائى جديد كشف كيف تُرك الضحايا والمحتضرون فى هجوم إرهابى للعنصريين البيض على مسجد فى كرايستشيرش..

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: غدا.. أولى حلقات «فتح عينيك» لـ أحمد ناجي قمحة على موقع مبتدايقدم الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، برنامجا جديدا على موقع مبتدا، بعنوان «فتح عينيك».

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: إيه الفرق .. أبرز الاختلافات بين جهازى iMac بمعالج M1 وM3إلى جانب طرح جيل جديد من أجهزة MacBook Pro، أعلنت شركة Apple أيضًا عن جهاز iMac جديد خلال حدث “Scary Fast” الذي أقيم يوم الإثنين، ومع ذلك.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: كولر يحصل على الضوء الأخضر بشأن مشاركة نجم الأهلي أمام صن داونزحصل السويسري مارسيل المدير الفني للنادي الأهلي، على الضوء الأخضر من جانب الطاقم الطبي، لمشاركة أكرم توفيق في التشكيل الأساسي أمام صن داونز في جولة الإياب بالدوري الإفريقي.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: 42 فردًا في يوم| أسرة فلسطينية تستيقظ على كارثة بسبب الغارات الإسرائيليةفي يوم واحد استشهد 42 فردا من أسرة فلسطينية ذات أصول أمريكية في غارات للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مشاهد لن يصدقها عقل أو يتقبلها قلب.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: الصحافة الفرنسية: مصر تستقبل جرحى فلسطينيين على اراضيهاسلطت الصحافة العالمية وتحديدا الناطقة باللغة الفرنسية الضوء على دور مصر الحيوي في علاج الجرحى الفلسطينيين.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕