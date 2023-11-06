فون دير لايين تدعو لإقامة ممر بحري لنقل المساعدة الإنسانية إلى غزة

وأشارت فون دير لايين خلال خطاب أمام السفراء الأوروبيين إلى السعي لإقامة ممر بحري انطلاقا من قبرص لنقل المساعدة الإنسانية بشكل منتظم إلى قطاع غزة.الخصاونة: تهجير الفلسطينيين خط أحمر واستمرار العدوان على غزَّة خرقاً للقانون الدَّولي والإنسانيتحذير مهم من «حماية المستهلك» بشأن تخفيضات «الجمعة البيضاء»رسالة نارية بالعبري من حماس للوزير الإسرائيلي صاحب ضرب غزة بقنبلة نووية

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SHOROUK_NEWS: الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات جديدة على روسياأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، خلال زيارة إلى كييف أن الاتحاد

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MASRAWY: نيويورك تايمز: إسرائيل سعت لنقل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى مصر بشكل مؤقتنيويورك تايمز إسرائيل سعت لنقل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى مصر بشكل مؤقت | مصراوى

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MASRAWY: نيويورك تايمز: إسرائيل سعت لنقل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى مصر بشكل مؤقتنيويورك تايمز إسرائيل سعت لنقل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى مصر بشكل مؤقت | مصراوى

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SHOROUK_NEWS: بابا الفاتيكان يطلق نداء عاجلا لوقف الصراع في غزةأطلق بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، نداء عاجلا لوقف الصراع في غزة، داعيا إلى تقديم المساعدات الإنسانية

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SHOROUK_NEWS: بلينكن: لا نريد مواجهة إيران.. ومساعدات غزة غير كافيةالهدنة الإنسانية قد تكون فرصة لإدخال مساعدات إلى غزة

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ELWATANNEWS: الولايات المتحدة تجدد التزامها بتقديم المساعدات الإنسانية لغزةجددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، التزامها بتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة واستئناف الخدمات الأساسية في غزة خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي

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