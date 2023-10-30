فوز وكيل أوقاف الإسكندرية بجائزة التميز الوظيفي من الفئة أ

وفاز بالجائزة، كل من الشيخ سلامة محمود عبدالرازق نجم، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية،وحصل على جائزة قدرها 10 آلاف جنيه وشهادة تقدير، والدكتور عبدالرحمن نصر أحمد نصار، مدير مديرية أوقاف بني سويف، وحصل على جائزة 10 آلاف جنيه وشهادة تقدير.

وفاز بالجائزة، كل من الشيخ سلامة محمود عبدالرازق نجم، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية،وحصل على جائزة قدرها 10 آلاف جنيه وشهادة تقدير، والدكتور عبدالرحمن نصر أحمد نصار، مدير مديرية أوقاف بني سويف، وحصل على جائزة 10 آلاف جنيه وشهادة تقدير. أهداف مباراة النصر والفيحاء اليوم 28-10-2023 في الدوري السعودي كورة لايف الآن ( 0 - 1 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري الأفريقي {تقدم صنداونز}

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