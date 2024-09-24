فوز معلمة بكفر الشيخ بمسابقة الأسبوع العربي للبرمجة للمرة الثانية على التوالي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق هنأ محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية و التعليم ب كفر الشيخ ، معلمة بعد فوزها في الأسبوع العربي للبرمجة للعام الثاني على التوالي على مستوى العالم العربي، في المسابقة الخاصة ب الذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية، والتي ينظمها مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، كما فاز الفريق الذهبي بالمركز الثاني، والمكون من محمد فؤاد خفاجة، وصابرين رضا وشريفة صبحي، بمدرسة التربية الفكرية ب كفر الشيخ .

كما أشاد وكيل الوزارة بكل من: مي على صالح، معلم تربية فنية بمدرسة التربية الفكرية بكفر الشيخ، وأيمن عبد العزيز نصر، منسق التربيه الخاصة، وأسامة شعبان، مدير المدرسة الفكرية، ورحاب رشاد، مدير إدارة التربية الخاصة، وهاني حمدان، المسؤول الأول عن البرمجة بالمديرية. وكانت قد أعلنت إدارة الأسبوع العربي للبرمجة"المنظمة العربية للتربية والعلوم"، فوز مي علي صالح، معلم تربية فنية بمدرسة التربية الفكرية بكفر الشيخ، وأيمن عبد العزيز نصر، منسق التربية الخاصة للأسبوع العربي بكفر الشيخ، مقدمة التهنئة للمدارس المتوّجة وللمتفوقين من المدرّسين في مسابقة المربّي الذهبي ومن الطلاب في مسابقة الفريق الذهبي.

البرمجة الأسبوع العربي للبرمجة الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ مصر

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