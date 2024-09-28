فوز الجزيرة على النصر بثلاثية في الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي

الذى يضم بين صفوفه الدولى المصرى محمد الننى، فى إنهاء الشوط الأول متقدما على نظيره النصر، بنتيجة 3-1، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الإماراتى.

خسر فريق الجزيرة الإماراتي أمام الشارقة بأربعة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإماراتي.

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