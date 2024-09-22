فوز المنتخب الوطني الأول للميني فوتبول رجال على تشاد في بطولة كأس الأمم الأفريقية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق فاز منتخبنا الوطني الأول لل ميني فوتبول رجال، على نظيره منتخب تشاد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في بطولة كأس الأمم الأفريقية ، والتي تستضيفها جنوب افريقيا في الفترة من 20 إلى 29 سبتمبر الجاري، وهي البطولة المؤهلة لكأس العالم بأذربيجان 2025.ويسبق مباراة منتخبنا الوطني أمام تشاد مباراة غانا والكاميرون وفاز بها المنتخب الكاميروني بنتيجة 1/ 3 ويقام الان حفل افتتاح البطولة يليه مباراة الافتتاح بين جنوب أفريقيا وموريشيوس.

وفي إتصال هاتفي مع أحمد سمير سليمان مؤسس ورئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول ، ورئيس البعثة ، ورئيس الإتحاد العربي للميني فويبول و نائب أول رئيس الإتحاد الافريقي اللعبة، طمئن الجميع على بعثة المنتخب ، وأن الفريق يواصل إستعداداة للمباراة الإفتتاحية عصر اليوم . وقال سمير:"الأهم بالنسبة لنا الان هو الحفاظ على اللقب الأفريقي للمرة الثانية على التوالي ، أنه في إجتماعةه مع اللاعبين أكدوا أن رفع إسم مصر واجب وطني وأن كتيبة منتخب مصر للميني فوتبول جنود للوطن هدفهم رفع الراية الوطنية وتحقيق الإنتصارات لمصرنا الحبيبة".

ميني فوتبول منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية تشاد جنوب أفريقيا

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