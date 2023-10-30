فوز اللاعب محمد عبدالمنعم بـ6 ذهبيات فى البطولة العربية والأفريقية لرفع الأثقال

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، مسؤولى قطاع الشباب والرياضة، بحصول ابن بني سويف الرباع: محمد عبد المنعم سيد لاعب المنتخب الوطني للناشئين ل، على 6 ميداليات ذهبية ضمن منافسات البطولة العربية والأفريقية فى لعبة رفع الأثقال (ناشئين، شباب، كبار)، والتي تُقام خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر الجاري بمجمع الصالات باستاد القاهرة.

وأشاد المحافظ بالأداء المتميز لابن بني سويف وحصده هذا الكم من الميداليات الذهبية، متمنيا له مزيدا من الإنجازات له ولوطنه مصر، مهنئا أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب، وفي مقدمتهم الكابتن: إبراهيم أحمد إبراهيم مسؤول لعبة رفع الأثقال بالإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بالوزارة، ومدير المشروع الكابتن إيمان حسين، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد الكردى رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى بالوزارة والدكتور محمد حمدى مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية بوزارة الشباب.

لاعب من بني سويف يحصد 6 ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا لرفع الأثقالقدم محافظ بني سويف التهنئة إلى مديرية الشباب والرياضة في المحافظة لفوز محمد عبد المنعم لاعب منتخب الناشئين لرفع الأثقال بـ6 ميداليات ذهب في البطولة العربية. اقرأ أكثر ⮕

مصر تسيطر على ميداليات وزن 73 كجم فى منافسات أفريقيا والعرب لرفع الأثقالسيطرت مصر على ميداليات منافسات وزن 73 كجم فى البطولة العربية لرفع الأثقال للكبار، والأفريقية للناشئين التى تقام باستاد القاهرة. اقرأ أكثر ⮕

مصر تسيطر على منافسات وزن 89 كجم للبطولة العربية والأفريقية لرفع الأثقالسيطرت مصر على ميداليات منافسات وزن 89 كجم للرجال على صعيد البطولة العربية والأفريقية لرفع الأثقال التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة.. اقرأ أكثر ⮕

'عبير' ابنة الدقهلية تحصد ثلاث ذهبيات في البطولة العربية للشبابحصدت الرباعية اللاعبة عبير محمد مصطفى أبنة محافظة الدقهلية، لاعبة المنتخب الوطني، والمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي لرفع الأثقال بمركز شباب مدينة المطرية للناشئين، على ثلاث ميداليات ذهبية فى الخطف والكلين والنطر، والمجموع ضمن منافسات وزن 71 كجم، فى البطولة العربية للشباب تحت 17... اقرأ أكثر ⮕

بطلة من دمياط تحصد 9 ميداليات في البطولة العربية والإفريقيةقال الدكتور وليد الشاذلى وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط انه تتوالي الانجازات للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بدمياط اقرأ أكثر ⮕

بطلة من دمياط تحصد ٣ ميداليات ذهبية في البطولة العربية لرياضة رفع الأثقالاقتنصت اللاعبة نعمة احمد مسعد القرع لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة رفع الاثقال بدمياط مع ختام منافسات اليوم الثالث اقرأ أكثر ⮕