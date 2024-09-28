فوز الجزيرة على النصر بثلاثة أهداف مقابل واحد في الدوري الإماراتي

الذى يضم بين صفوفه الدولى المصرى محمد الننى ، على نظيره النصر ، بنتيجة 3-1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الإماراتى.جاءت ثلاثية الجزيرة ضد النصر عن طريق كل من: نبيل فقير من ركلة جزاء، برونو دي أوليفيرا "هدفين" فى الدقائق 5، 37 و45 من عمر اللقاء، بينما جاء هدف النصر الوحيد من توقيع عادل تاعرابت.

في سياق آخر صعد نادى الجزيرة الإماراتى شكواه ضد حكام مباراة الشارقة فى الدورى التى انتهت بخسارة فريق محمد الننى برباعية نظيفة، وقدم مذكرة إلى لجنة الانضباط للتحقيق في الوقائع التي جرت خلال اللقاء. وتضرر نادى الجزيرة الإماراتى من قرارات الحكم عادل النقبى التى تسببت حسبما أشارت شكوى النادى الإماراتى لخروج الفريق خاسرًا برباعية نظيفة.الحكومة تنفى إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولارالزمالك ينشر صورة زيزو والكأس ويعلق: استيقظ الشخص الذي فاز بالسوبر الأفريقيانفجارات ضخمة تهز إسرائيل.. وجيش الاحتلال: جارى التحقيق

دوري إماراتي الجزيرة النصر محمد الننى برونو دي أوليفيرا

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