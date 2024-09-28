فوز الجزيرة على النصر بثلاثية مقابل هدف واحد في الدوري الإماراتي

، عن الفوز الذى حققه فريقه على نظيره النصر، بنتيجة 3-1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الإماراتى.وأضاف: "بشكر اللاعبين الأداء، أهم شيء عودة الروح، الفوز على النصر بهذه النتيجة، دافع كبير في المباريات القادمة".واختتم النني تصريحاته قائلا: "بعد الهزيمة أمام الشارقة، تبادلنا الحديث بضرورة وجود رد فعل، ولعبنا بروح وحققنا الفوز بنتيجة جيدة".

ويحتل فريق الجزيرة المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الإماراتى برصيد 6 نقاط، بعد التعرض لخسارتين فى أول 3 جولات فى بداية سيئة للننى ورفاقه، فيما يحتل وخسر فريق الجزيرة الإماراتي أمام الشارقة بأربعة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإماراتي. جاءت ثلاثية الشارقة ضد الجزيرة فى الشوط الأول عن طريق لوان مارتينس بيريرا، وفراس بالعربي وعثمان كامارا فى الدقائق 21 و30 و45، ثم أضاف كايو لوكاس الهدف الرابع فى الدقيقة 82.

في سياق آخر صعد نادى الجزيرة الإماراتى شكواه ضد حكام مباراة الشارقة فى الدورى التى انتهت بخسارة فريق محمد الننى برباعية نظيفة، وقدم مذكرة إلى لجنة الانضباط للتحقيق في الوقائع التي جرت خلال اللقاء. وتضرر نادى الجزيرة الإماراتى من قرارات الحكم عادل النقبى التى تسببت حسبما أشارت شكوى النادى الإماراتى لخروج الفريق خاسرًا برباعية نظيفة.وزير الخارجية: مصر تعتمد بشكل مطلق على نهر النيل فى توفير مواردها المائيةالحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستى أثناء وصول نتنياهوالجيش الإسرائيلى: سنستهدف خليفة نصر الله وغاراتنا لن تتوقف

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