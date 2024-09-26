فوز توتنهام بثلاثية نظيفة على كاراباج اجدام في الدوري الأوروبي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق سحق فريق توتنهام الإنجليزي، ضيفه كاراباج أجدام الأذربيجاني بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب استاد توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الأوروبي.

مباراة توتنهام ضد كاراباج أجدام بدأت أحداث المباراة، بطرد مبكر في صفوف توتنهام، حيث حصل رادو دراجوشين على البطاقة الحمراء في الدقيقة السابعة. وفي الشوط الثاني، استطاع بابي سار مضاعفة النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 52، قبل أن يهدر تورال بايراموف لاعب كاراباج أجدام ركلة جزاء في الدقيقة 58.

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