فوز مايوركا على بيتيس في ختام جولة السادسة من الدوري الإسباني

بالعلامة الكاملة بعد نهاية ال جولة السادسة مساء الإثنين، في واحدة من أكثر نجاحات النادي بالليجا في بداية المشوار في السنوات الماضية.
وحل فريق أتلتيك بيلباو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة جمعها من الفوز بـ4 مباريات والتعادل في لقاء 1 والخسارة في 2 وتسجيل 11 هدفًا وتلقي 7. وارتقى مايوركا إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 2 وخسارة مثلهما وتسجيل 6 أهداف وتلقي 5.
دوري إسباني مايوركا ريال بيتيس جولة السادسة
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