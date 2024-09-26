فوز الوكرة على الخور بثلاثة أهداف مقابل واحد

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فاز الوكرة على حساب ضيفه الخور بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب ستاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري القطري. وشهدت المباراة مشاركة حمدي فتحي، نجم المنتخب الوطني ومتوسط ميدان الأهلي السابق في التشكيل الأساسي لفريق الوكرة. تقدم الوكرة عن طريق ريكاردو جوميز في الدقيقة 21، ثم أضاف أيوب عسال الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما قلص الخور النتيجة في الدقيقة 49 عن طريق الجزائري سفيان هني، قبل أن يعود ريكاردو جوميز ويعزز تفوق الوكرة بهدف ثالث في الدقيقة 62.
بهذا الفوز رفع الوكرة رصيده للنقطة 11، في المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة، متساويًا مع الأهلي، فيما تجمد رصيد الخور عند 3 نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري القطري.
الدوري القطري الوكرة الخور ريكاردو جوميز أيوب عسال سفيان هني
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